法国疫情第二波威胁喊已至 医院急救床位爆满

法国疫情再次陷入谈”疫“色变状态，全国议论第一主题让位给第二波疫情威胁。连续数日新冠病毒确诊数目居高不下，医院收治新冠病毒病人人数激增爆满，一些疫情报警红区医院开始向其他地区医院输送病人缓解困局。欧洲整体面临警报，在法国确诊突破百万大关之际，防疫好“学生”德国的新冠病毒染疾死亡，也报突破了一万大关，加上波兰总统以及比利时等国官员相继报告检测阳性消息，让欧洲疫情阴云笼罩。

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据法新社今天报道说，疫情复燃来势汹，法国警告恐比首波更严重。

巴黎的公立医院集团AP-HP的负责人昨天警告，法国第2波疫情恐比春天时的第一波严重。随着医疗院所负荷快速加重，法国已在全国大片地区实施6周的夜间宵禁（晚间9时到隔日清晨6时），影响约4600万人，相当于全国总人口的2/3。

法国巴黎公立医院集团（AP-HP）总裁叶许（Martin Hirsch）说：「最近几个月来有个说法是不会有第2波疫情，或就算有也不大，我可以告诉大家，现实情况正好相反。」据叶许认为，「极有可能第2波会远比第一波严重」，叶许警告，即将到来的挑战不容轻忽。

欧洲的新型冠状病毒疫情自入秋以来爆发第2波高峰，法国昨天在过去24小时再增4.2万多例确诊，也让疫情发生以来的确诊例飙破100万。法国总统马克龙表示，法国须与病毒奋战到至少明年中，现有的限制措施很难在短期内解除，若无法遏止疫情，限令甚至会再加码。

法国议会周末讨论是否推出疫情防堵新的措施。