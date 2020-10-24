爱丽舍宫回击埃尔多安 指不接受谩骂

土耳其总统埃尔多安24日批评马克龙作为国家总统如此对待数百万的穆斯林人。埃尔多安让马克龙去接受心理健康检查。爱丽舍宫随后发出公告表示：粗俗、无礼不是一种方法。另据最新消息，总统马克龙让驻安卡拉大使返回巴黎，商讨是否召其回国。

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爱丽舍宫敦促埃尔多安改变做法，因为不论从哪种角度来看都是危险的。法国总统府表示：我们注意到的是，历史老师塞缪尔·帕蒂惨遭杀害后，土耳其总统没有致电慰问。爱丽舍宫不会卷入不必要的争论中；但也绝不接受谩骂。法国方面还在考虑找回驻安卡拉大使。

24日在一次电视演讲中，埃尔多安表示，有关法国总统用如此的方式对待国内穆斯林人, 我首先质疑他的“心理健康”并邀请他“寻求治疗”。

埃尔多安还预言马克龙不会连选连任，因为他在任这几年根本没有为民众干什么事情。前几个星期，埃尔多安还发表了十分令人反感的言论，特别呼吁抵制法国货。

东地中海紧张局势、阿塞拜疆和亚美尼亚的纳-卡武装冲突(（Nagorno Karabakh）)、在叙利亚和利比亚政局上的分歧都是马克龙和埃尔多安口角不断的缘由。

土耳其科研船"奥鲁奇雷斯号"(Oruç Reis)连日来一直在克里特岛与塞浦路斯岛之间的水域上游弋，土耳其的军舰则在一旁护航。希腊海军则对土耳其船只的动向密切跟踪。

这些船只不断出入两国各自的专属经济区。地中海东部地区蕴含有丰富的天然气和石油资源，土耳其和希腊之间一直就这些资源的勘探开发存在争议。

法国政府随后宣布，派遣军舰前往地中海东部水域，为希腊撑腰。

今年9月中旬，马克龙在法国科西嘉岛告诉媒体记者：“我们欧洲人需要对埃尔多安总统领导的政府态度清晰、坚定，这个政府如今以令人不可接受的方式行事。”

法国和土耳其同为北大西洋公约组织成员。马克龙认定土耳其如今不再是法国在东地中海的伙伴，指责土方“挑衅不断升级”。