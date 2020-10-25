法国或将再次全国隔抗疫离

法国不排除再次采取全国隔离，以期有效防堵新冠病毒疫情蔓延。尽管全国隔离措施数日前还是法国现政府禁忌话题，但是连续多日日增4万多确诊，法国医院急救系统爆满，现有的区域宵禁没有能够防疫见效，再次祭出全国隔离已经挂在政府官员嘴边。

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法国实行全国隔离的讨论越来越多在各处展开。法国分管网络数码技术副部长塞德里克奥今天早上在法国国内新闻台接受专访时指出，法国疫情重卷严重，不排除再祭全国隔离。面对汹涌疫情第二波冲击，任何选项都不会被排除。

据这位副部长说，绝对不能排除任何可能。要根据疫情发展做出应有的决定。塞德里克奥是在回答专访记者直面追问法国是不是要再祭全国隔离措施时，做出如上的回答。

塞德里克奥说，一切皆有可能。

但这位官员没有给与细节回答。

法国日前突破确诊病人百万大关，登上全球过百万确诊病人的国家排行榜第七严重国家，造成影响冲击。法国接下来的这个星期被认为将推出更为严厉的防疫措施。目前，法国已经有54个省份被划入疫情红区，实行有限的宵禁措施。但是根据连日来的疫情蔓延趋势，宵禁措施没有防堵疫情泛滥。

昨天24小时之内，法国官方报告又有45422个新增确诊病例，又创下了近期单日新高。

据统计，法国已经有108万6497确诊病例，新冠病毒死亡人数为34645例。