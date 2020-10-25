法国第一夫人检测结果出笼报告阴性 爱丽舍宫如释重负

法国总统马克龙夫人布丽吉特马克龙因10月15日曾与一位在4天后检测呈阳性的合作者接触而被怀疑有受感染的危险。法国第一夫人从10月19日一直处于隔离状态。前天进行的检测，结果报告阴性。法国总统府今天对外公告，第一夫人检测阴性，结束隔离。消息透露，法国第一夫人有染疫危险，震撼爱丽舍宫，总统府已经拟就马克龙也遭传染的紧急应对计划。

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据法国媒体报道，法国第一夫人布丽吉特马克龙检测报告结果呈阴性，让法国高层很多人松了一口气。布丽吉特本人，度过焦虑以及难熬的自我一人隔离时期。

消息说，布丽吉特接触新冠病毒患者的消息，震撼了爱丽舍宫。法新社发布的随行人员新闻稿告知，第一夫人曾与携带冠状病毒的成员接触。

布丽吉特是在10月15日星期四与一个在10月19日星期一宣布Covid-19呈阳性并显示新冠病毒症状的人接触。消息说，总统马克龙的妻子布丽吉特因此必须立即遵守防疫规则，将自己隔离。消息说，所有这些措施都是为了防堵感染病毒传播和限制风险。 根据卫生当局的建议，布丽吉特的隔离期为7天。

根据官方报告，布丽吉特迄今为止尚未发现新冠病毒的症状。布丽吉特再进行PCR测试，结果显示为阴性。爱丽舍宫今天快速报告了这一结果。

据法国妇女刊物今天报道说，对于爱丽舍宫来说，这是一个真正的解脱。共和国总统的团队已经准备好马克龙也染冠状病毒可能性的应对。

根据官方报告说，“布丽吉特马克龙女士在10月22日进行了病毒学测试（RT-PCR），这是她与宣布Covid-19阳性的人最后一次接触后的7天后所做的进一步检测，结果不是阳性。”

据报道称，布丽吉特在隔离中，获得她的子女的安慰与关爱。