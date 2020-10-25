法外交部敦促相关伊斯兰国家确保当地法企和侨民安全

法国总统马克龙宣布不会放弃讽刺漫画后，多个中东地区国家掀起“抵制法国货”浪潮。外交部25日在一份声明中希望停止一切无明确目标的抵制呼吁。外交部声明表示，抗议活动来自极端少数派，是他们在操控着对法国的攻击。

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外交部在这份声明中表示：反法的呼吁“歪曲了法国捍卫的立场。法国一贯主张思想自由，言论自由，宗教自由。而令法国遗憾的是；“近日在中东的一些国家出现反法情绪，要求抵制法国产品，特别是农业食品，并更普遍地在社交网络上转播充满仇恨的言论。

法国外交部表示，一些反法活动为达到政治目的，曲解总统马克龙所倡导的原意。法国拒绝任何煽动仇恨的呼声。10月2日涉及的《分裂主义法案》和扩大《反激进伊斯兰教法案》草案和10月21日历史教师萨缪尔-帕蒂（Samuel-Paty）的国葬，法方一直捍卫要为保护言论自由继续捍卫先知穆罕默德的漫画的立场。

10月25日，法国总统马克龙以英文和阿拉伯文发推，强调他拒绝“仇恨言论”，并继续捍卫“有理智的辩论”。

马克龙在推文中写道：“自由，我们珍惜它；平等，我们保证它；博爱，我们渴求它。任何事物都不会让我们退缩，子哦们也永远不会退缩！”

法国总统在推文中说：“我们的历史是与暴政和狂热主义作斗争的历史。我们将继续下去”。他表示：我们本着和平的精神尊重所有的文化差异（...）我们将始终站在人的尊严和普遍价值观的立场上。''

法国外交部表示，法国正在讨论的反对伊斯兰分裂法案和总统的声明旨在“和生活在法国的穆斯林人一道与激进的伊斯兰主义作斗争，而这里的法国穆斯林人是法兰西共和国社会，历史和宗教的组成部分”。

外交部敦促驻外使领馆向该国阐述法国尊重基本自由、拒绝煽动仇恨的一贯立场。法国还敦促有关国家保护好法国企业和侨民的人身安全。

法国外贸和企业竞争力事务部长里埃斯特（Franck Riester）25日晚对法新社记者表示，他和驻外的达能、法国乳品业大型公司-拉克塔利斯集团（Lactalis）保持密切联系。

至于抵制法国货下架的做法已给法国企业造成何种经济措施，里埃斯特表示，目前估算经济措施还为时过早。