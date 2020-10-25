网络煽动宗教仇恨：3名法国年青人被拘或被判刑

巴黎郊区当街斩首历史地理老师萨缪乐-帕蒂震惊了全法国。警方多次展开了突袭伊斯兰团体和涉嫌极端分子的“据点”；51个法国穆斯林组织遭到调查。巴黎庞坦（Pantin）一个清真寺被强行关闭。警方更是加强了网上监控。25日，一名22岁的车臣人在网上拍手称快被拘捕。24日，图卢兹一名20岁在推特上传被杀害老师照片的20岁年青人被判2个月的监禁。23日，一名19岁的女大学生被判4个月监禁，缓期执行。法官要求这名女大学生实施180个小时的公益劳动。

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上述3名年青人利用网络的传播途径对历史老师惨遭杀害表示赞赏。警方对网络加强了监控，迅速查出了“推文者”的真实身份。

这名22岁的车臣人在网上赞扬历史老师被杀害的残暴行径。警方在他家中查出了刀一类的凶器。2015年1月7日，位于法国巴黎的《查理周刊》总部遭2名武装分子袭击，造成12人死亡、11人受伤。还未成年的这名车臣年青人已在网上大声叫好。2017年他被为恐怖分子张目罪判刑。

那名图卢兹女大学生家庭信奉伊斯兰教，是阿尔及利亚移民。历史老师惨遭杀害后，女大学生在脸书上写道：那名历史老师也许不该被砍头，但塞缪尔·帕蒂的死是“当之无愧”的。

在法国东部城市贝桑松（Besançon）就读的这名女大学生立即被找到“行踪”。她在法庭上对法官说：我在脸书留言时，没加思索。当晚我就把自己写的东西删除了。如今我非常后悔这样做，我在这里表达深深的歉意。

法庭判她6个月的监禁，但是缓期。虽然她不会坐牢，但180个小时的“公益劳动”（Travail d'intérêt général）是无法免的。

检察官玛格莉特（Margaret Parietti）在庭上表示：当今这种情况，我们不能想写什么就写什么；想说什么就说什么。检察官说：我可以看作你是在极度愤怒、极度疯狂下的一次“失手”。辩护律师特别强调了，女大学生只看了学生家长在网上视频，并没有很好地了解事情的全貌。

另一名来自图卢兹20岁的年青人在网上传播历史老师被砍头的照片，被判2个月的徒刑。检察官多米尼克·阿尔泽里（Dominique Alzeari）对媒体表示，历史老师被杀害之后，司法部门非常重视网上煽动仇恨的行为。