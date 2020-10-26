中东穆斯林国家抵制法国货 法雇主协会吁企业抵抗“勒索”

面对多个中东穆斯林国家呼吁抵制法国产品的呼吁，法国雇主协会主席乔弗瓦·鲁·德·贝济厄（Geoffroy Roux De Bezieux）周一（10月26号）也呼吁法国企业“抵抗”住 “勒索”行为。

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事情的起因是，法国巴黎郊区中学历史地理教师萨穆埃尔·帕蒂（Samuel Paty）因在课堂上展示伊斯兰先知默罕默德讽刺漫画而惨遭伊斯兰激进分子残忍斩首，总统马克龙在这位教师的追悼仪式上承诺，法国将以言论自由的名义继续捍卫先知穆罕默德的漫画。法国国家元首的这一承诺在许多穆斯林占多数的国家中引起了批评，包括政治和宗教领袖，民选官员以及普通公民。随即在多个阿拉伯国家发起抵制法国产品的行动和抗议活动。

法国政府周日呼吁有关国家的政府“停止”抵制法国产品的呼吁，停止来自“少数激进派”的抗议行动，同时也要求这些国家确保在其领土上的“法国人的安全”。

法国外交部在一份声明中说：“呼吁抵制法国产品毫无意义，那些所有针对法国，由少数激进派操纵的抗议和袭击都必须立即停止。法国外交部说，非常遗憾的是，近几天来，在中东多个国家兴起了抵制法国产品，尤其是农粮产品的行动，也有号召发动针对法国的示威行动，充满仇恨的言论在社交网站上流传。对巴黎来说，这些运动都是针对总统马克龙总统在10月2日提出“伊斯兰教分离主义”法案，以及他在被暗杀斩首的教师塞缪尔·帕蒂的追悼仪式上的言论，具有明显的政治目的。法国外交部强调，该法案和总统声明旨在“与激进的伊斯兰主义“作斗争，而且也要和在社会，历史和宗教中不可或缺的法国穆斯林共同进行。

法国雇主协会主席德 备泽尔周一在接受电台采访时指出，有必要“将我们的原则放在发展业务的可能性之前”。但他拒绝考虑进行相互抵制，他说，“不要以愚蠢来回应愚蠢（...），要坚持我们的共和价值观''，他认为，抵制法国产品对法国企业来说“当然是个坏消息”，但他也指出抵制行动“目前尚有局限”，暂时不需要公众资金来支持企业。

法国和土耳其之间因此引发严总外交危机，土耳其总统埃尔多安上周末连续两天称马克龙有“精神问题“需要进行治疗“，法国随即召回了驻土耳其大使予以抗议。周一，埃尔多安再次呼吁土耳其人停止购买法国产品，显示安卡拉和巴黎在与法国激进伊斯兰主义斗争问题上引发的紧张情势进一步升级。