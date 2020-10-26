法国前内政部长卡斯塔内确诊新冠病毒

法国前内政部长克里斯托夫·卡斯塔内（Christophe Castaner）确诊患新冠病毒。他需自行隔离。卡斯塔内他曾在2017年总统马克龙选举期间担任马克龙阵营的发言人。法国总统马克龙周二和周三将两次召集应对新冠疫情的国防委员会。巴黎大区66.8%的重症病床收治的是新冠病毒患者。

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卡斯塔内2018年10月被任命为内政部长。在任期间遇上黄背心运动，这是自1968年5月风暴以来最大规模的社会动荡。

前总理菲利普离任返回勒阿弗尔市当市长；卡斯塔内并没能够进入新任总理让·卡斯泰（Jean Castex）组阁名单中。卸任后，他被选为其前进共和党议会党团主席。

法国政府疫情危机科学家顾问小组成员、新兴疾病流行病学专家冯达奈（Arnaud Fontanet）26日表示：疫情传播速度比第一波要快。我们正在商讨延长宵禁时间；周末禁止出行；或关闭中学和大学等更加严格的防疫措施。

法国单日确诊人数为26771人；虽然比25日的5万确诊病例少了很多，但局势非常严峻。

世界卫生组织总干事谭德塞26日呼吁政界不要放弃抗击疫情的勇气。25日，白宫办公厅主任马克·梅多斯在接受美国有线电视新闻网采访时表示，美国“不会控制”新冠疫情。

梅多斯称：“我们不会控制疫情。我们将获得疫苗、找到有效治疗和其他缓解方式。”在记者追问美国为何不控制疫情时，梅多斯表示：“因为新冠像流感一样只是一种具有传染性的病毒。” 并补充道，特朗普政府正在“努力遏制它”。

谭德塞虽然没有点名批评某人，但希望政界人士不要灰心丧气。