法国敦促土耳其停止鼓动抵制法国 摩洛哥加入批法 欧盟挺马克龙

法国政府今天呼吁土耳其当局停止鼓动穆斯林国家抵制法国货。法国与土耳其争议裂痕增大。马克龙与土耳其总统埃尔多安唇枪舌剑。埃尔多安罕见对马克龙讥讽精神有病应当看医生，并指责马克龙一天24小时纠缠他不放。

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土耳其总统埃尔多安连续多日抨击法国总统马克龙，并以捍卫伊斯兰先知的卫士身份自居。埃尔多安指控马克龙在法国举行的向被恐怖激进分子残忍斩首杀害的中学老师帕蒂致敬仪式上，发表讲话，坚决捍卫言论自由与允许漫画先知权利，指控马克龙亵渎伊斯兰宗教与伊斯兰先知。

中东以及海湾地区，已经有数个穆斯林国家抵制法国货。目前抵制法国产品只限于食品，但旅游以及航班也遭卷入。一些激进团体在一些穆斯林国家上街示威，焚烧马克龙像。

巴基斯坦官方今天谴责法国总统马克龙，但没有呼吁抵制法国。稍晚，摩洛哥官方谴责马克龙亵渎先知言论, 但没有扩及号召抵制法国。

欧洲联盟委员会主席冯德莱恩今天推特表示，欧盟与法国站在一起，支持马克龙维护民主与自由的立场。

有评论指出，土耳其总统埃尔多安因多个敏感议题，包括叙利亚以及希腊，与法国立场对立。法土冲突非一日之寒。