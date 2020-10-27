台湾立法院成立与法国友好议员新协会促交流

由跨党派立委组成的立法院“台湾与法国国会友好协会”今天举行成立大会，当选会长、民进党立委蔡适应说，推动国会外交是立委的重责大任，希望汇集大家的力量，促进台法国会议员、各级政府单位间联系。

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据中央社今天报道说，台湾跨党派立委组台法国会友好协会，盼促进交流。该消息说，由跨党派立委组成的立法院“台湾与法国国会友好协会”27日举行成立大会。“台湾与法国国会友好协会”成员目前累计已有将近60位立委，包含民进党、国民党、时代力量、台湾民众党、台湾基进的立委，也有无党籍立委参加。会长为蔡适应，副会长由国民党立委吴怡玎、台湾基进立委陈柏惟担任。

报道称，立法院秘书长林志嘉、法国驻台代表公孙孟（Jean-Francois Casabonne-Masonnave）、外交部次长曾厚仁、侨务委员会副委员长徐佳青等人上午都出席成立大会。驻法国代表吴志中、法国国民议会友台小组主席戴扈杰（François de Rugy）也透过影片祝贺。

据蔡适应指出，台湾处境特殊，推动国会外交是立委的重责大任，期待透过成立“台湾与法国国会友好协会”，汇集大家的力量，促进台法国会议员、各级政府单位间联系；祝福台法关系蒸蒸日上，希望明年度正式启动台法国会议员交流。据林志嘉表示，国会外交是最好的力量，透过国会外交可以展现台湾形象和实力。

据法国驻台代表公孙孟指出，很高兴看到第10届立法院有这么多不同政党和不同背景的立委参加“台湾与法国国会友好协会”，几乎是全体立委人数的一半，很高兴能与立委合作加强台法关系。

据中央社说，“台湾与法国国会友好协会”成立宗旨是促进台湾与法国的国会议员、各级政府单位间彼此联系交谊，增进友好与了解，并加强国会外交功能，提升双边关系。