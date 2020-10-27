土法冲突扩大疆域 埃尔多安要求永不买法国货 欧洲支持马克龙

土耳其总统埃尔多安昨天晚上在安卡拉发表更为严厉的讲话，谴责法国总统马克龙亵渎先知。埃尔多安敦促欧洲制止马克龙传播仇恨。欧洲联盟今天更为明确与坚定支持法国，并批评埃尔多安的攻击性讲话不可接受。土耳其呼吁阿拉伯世界抵制法国的影响正在扩大。法国巴黎圣日耳曼俱乐部球队即将在土耳其安卡拉与土耳其俱乐部球队比赛，成为检测法土两国关系是否进一步加剧恶化的观察点。

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土耳其总统埃尔多安对法国总统马克龙的不满进一步升级。埃尔多昨天晚上于安卡拉发表的激烈讲话，抨击欧洲应当制止马克龙传播仇恨。埃尔多安指责在法国与欧洲的阿拉伯人正在遭受二战前犹太人受到纳粹镇压一样的苦难。

欧洲联盟对法国却表达了全部支持的立场。德国总理默克尔明确表态支持马克龙维护自由的立场，并指完全不能接受埃尔多安的攻击性讲话。埃尔多安稍早还指马克龙精神问题应当去看医生。默克尔批评埃尔多安的讲话是诬陷。

荷兰总理推特表示，完全支持法国维护言论自由的立场，荷兰总理并指维护欧盟共同价值。意大利，塞浦路斯等国表达对法国的支持，塞浦路斯总统批评说，土耳其作为申请加入欧盟的国家，对法国总统发出如此粗俗激烈的攻击，完全与欧盟价值观背道而驰。

土耳其当局呼吁抵制法国的影响正在扩大。土耳其总统本人昨天晚上再次促请土耳其人永远不要购买法国产品。评论说，尽管埃尔多安过去曾经鼓动抵制美国产品并没有成功，但是此次鼓动，正在扩大影响。

中东海湾地区，包括巴勒斯坦，均增加了一些激进示威事件。对法国的不满也正在蔓延，一些法国企业，甚至法国个人的网页被骇客破坏。

继摩洛哥批评法国之后，阿尔及利亚也加入批评，但立场被认为温和。

土耳其总统埃尔多安指控法国总统马克龙在全国祭悼被恐怖斩首残杀的法国中学老师帕蒂仪式上称维护漫画先知的权利是亵渎，号召抵制法国。法国总统府回击土耳其总统，称埃尔多安甚至没有谴责斩首法国中学老师的恐怖行动。土耳其官方稍后报告，已向被残忍杀害的法国中学老师帕蒂的遗属表达问候。据消息说，土耳其官方星期一稍晚对恐怖残杀法国中学老师帕蒂事件，做出谴责，指残杀帕蒂的野蛮行径不能被接受，并对受害老师帕蒂的家人进行慰问。