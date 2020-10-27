法国在非洲纪念戴高乐“布拉柴维尔宣言”

法国外交部长勒德里昂27日参加了刚果（布）戴高乐将军布拉柴维尔宣言80周年纪念活动。他表示，法国和非洲面对掠夺性企图和权力争夺要团结起来，赋予共同的使命。参加这次纪念活动的有刚果共和国、刚果(金)、中非共和国、乍得四国总统。法国外长表示，戴高乐布拉柴维尔宣言和自由法国运动在非洲土地上根深蒂固。

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外长勒德里昂表示：在一个以野蛮、掠夺、权利争夺为特征的世界中，非洲和法国必须团结起来。法新社记者表示，非洲大陆有被垂涎三尺的自然资源，俄罗斯、中国或土耳其的争夺损害了前殖民国法国的自身利益。

在纪念戴高乐将军布拉柴维尔宣言80周年研讨会上，法国外长表示，80年来，非洲和法国一道捍卫了戴高乐将军在宣言中倡导的精神。

法国外长表示，昔日允许我们重新掌握各自命运的方式，当今允许我们（如果我们愿意的话）评估历史遗产的复杂性，让我们再次掌握共同的命运。

参加纪念活动的乍得总统伊德里斯·代比（Idriss Déby）表示，我们需要共同发扬布拉柴维尔宣言的精神。不仅如此，应该做得更多；做得更好。 他还表示：我们应更好地来对抗萨赫勒地区的圣战威胁和该地区的贫困做斗争。

乍得总统表示：非洲国家要和法国整合优势力量，舍短取长。他还表示：非洲的未来就是法国的未来。

法国在马里的行动. “月形沙丘”(Barkhane)军事行动为非洲萨赫勒进行中的反叛乱行动，开始于2014年8月1日。行动由3,000人的法国部队领导，长期驻扎于乍得首都恩贾梅纳并以之为行动总部。

刚果金共和国总统费利克斯·齐塞克迪（Felix Tshisekedi）表示：有力打击恐怖主义靠各自为战是非常困难的。他表示：打击恐怖主义需要团结；需要持之以恒；只有这样，我们才能根除本世纪的的祸患。

刚果金共和国总统对刚果金东部针对平民和妇女的恐怖袭击表示：让他遗憾的是，有的武装分子暴力对待东部妇女。有的妇女被活埋或被斩首。

法国纪念戴高乐将军发表《告法国人民书》80周年。随后在布拉柴维尔宣告自由法国政府成立。当时法属赤道非洲和喀麦隆立即承认了自由法国政府。

戴高乐基金会主席盖马尔（Hervé Gaymard）在纪念活动上表示，那些不想被消灭的民族发出了抵抗德国占领的6-18呼吁。如果没有非洲，这种呼声将是没有前景的哀叹。