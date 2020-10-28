伊斯兰世界向法国开战 观点周刊:多么虚伪！

伊拉克示威者在法国使馆前焚烧法国国旗和总统马克龙照片2020年10月26日巴格达

法国历史教师帕蒂因在课堂讲述言论自由展示伊斯兰先知漫画而在10月16日遭恐怖分子砍头杀害，随后伊斯兰世界向法国兴师问罪。法国观点周刊今天叹道，肆无忌惮谴责法国的伊斯兰世界，你们对中国百万维吾尔穆斯林被关教育营却保持沉默，多么虚伪！

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法国历史教师帕蒂因在课堂讲述言论自由展示伊斯兰先知漫画而在10月16日遭恐怖分子砍头杀害后，法国当局采取措施，整肃法国极端伊斯兰势力，防止伊斯兰极端势力潜入学校，争夺对法国未来的控制权。

伊斯兰世界群起而攻

对于法国政府的这些举措，土耳其总统埃尔多安公开辱骂法国总统马克龙脑子坏了，需要看精神科医生。

随后，2015年遭伊斯兰分子血洗的法国查理周刊推出讽刺埃尔多安虚伪的漫画，立即被土耳其官媒痛骂“杂种”...。土耳其总统府今天10月28日则发布法文声明，发誓要对法国采取司法和外交措施。

伊朗一个官方周刊则在封面刊出法国总统马克龙的漫画，将马克龙描绘成魔鬼形象，说他是“巴黎的撒旦”。

孟加拉国昨天周二有大约4万人在首都达卡示威游行，抗议法国总统马克龙针对伊斯兰分子采取强硬措施，并当街焚烧马克龙的半身像。

其他中东 北非 南亚的伊斯兰国家，纷纷向法国提出抗议，严厉谴责法国当局对伊斯兰宗教进行迫害。

但，这是多么虚伪！

与伊斯兰世界对法国的大声抗议和威胁相反，他们对中国新疆上百万穆斯林被关押教育营却保持沉默。

对此法国观点周刊网站今天指出，土耳其总统埃尔多安，巴基斯坦总理伊姆兰-汉，伊朗的官员，约旦，科威特，卡塔尔，或摩洛哥，叙利亚，黎巴嫩，伊拉克等国，都在法国历史教师萨缪尔-帕蒂被伊斯兰分子砍头杀害后，以捍卫伊斯兰的姿态攻击法国，呼吁抵制法国产品，焚烧法国国旗，举行街头示威，向法国发出威胁。

其中的土耳其总统埃尔多安，巴基斯坦总理伊姆兰-汗，在世俗价值观方面对马克龙的谴责肆无忌惮；而他们自己对别的宗教却没有半点尊重。埃尔多安要把土耳其变成伊斯兰哈里发（国），伊姆兰-汗则在巴基斯坦镇压少数宗教。

而然，正是这两位收受了中国的钱财，面对维吾尔人受折磨杀害的集中营，他们都闭口不言。