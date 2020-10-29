尼斯恐袭砍人：凶手21岁突尼斯移民 马克龙宣布增兵

法国东南部城市尼斯今天10月29日早晨在大教堂发生砍人案，三人死亡，多人受伤。嫌凶是一名突尼斯移民，在抓捕时中弹受伤，送医院急救，此人多次喊“安拉伟大”。马克龙宣布增加反恐巡逻兵力。

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今早9点左右，一名男子在尼斯的圣母升天大教堂内和周边砍人，已知三人死亡，多人受伤。在死者中，第一名妇人在圣母升天大教堂内被凶手割喉，也有网媒报道说，她被凶残地砍头。第二名死者是一名男子，他被凶手用刀砍成重伤，不治身亡。第三名是一位女性，她躲进大教堂前面的咖啡吧，然后遭杀害。

法国国家警察和尼斯市警察参与抓捕凶手。凶手中弹，伤情危重，已经被送医院。法新社引述消息说，凶手是一名21岁突尼斯移民，他于9月底通过意大利的兰佩杜萨岛登陆欧洲，大约在10月初抵达法国。但法新社采访的司法人员认为，袭击者的身份未得到正式确认。此人自称名叫阿乌萨维（Brahim Aouissaoui ），在意大利隔离后被要求离境。他到法国后没有申请庇护。他身上只有意大利红十字会的文件。

法国总统马克龙今天午后抵达尼斯案发现场，他指这起砍人案是对法国国家的袭击。马克龙宣布增兵保护计划，加强街头反恐巡逻“哨兵”行动，将现有的3000名士兵增加到7000人。

法国国家反恐检查院以“谋杀”和“企图谋杀”罪立案调查。据法国世界报引述警方消息说，嫌凶在大教堂门口多次高呼“安拉最伟大” （ Allahou akbar）。法新社说，凶手在被捕时和在医院里也喊“安拉最伟大” 。

爱丽舍宫宣布总统马克龙在午后抵达凶案发生地尼斯。法国内政部长达曼宁立即加强了对全国宗教场所和墓地的监视。法国总理卡斯泰宣布提升反恐安全计划(Le Plan Vigipirate)级别，法国全境进入“紧急袭击”（urgence attentat）状态。

之前，法国历史教师帕蒂因在课堂讲言论自由出示一张伊斯兰先知的漫画，而在10月16日被一名车臣伊斯兰分子砍头杀害。这一事件震惊全法国。法国总统马克龙为帕蒂老师举行国葬，并表示绝不会向伊斯兰主义屈服，并着手整肃法国的伊斯兰极端势力，特别要剔除伊斯兰对校园的影响，但却遭到伊斯兰世界的集体围攻。