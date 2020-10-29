法国二次全面禁足 中小学继续上课

随着秋冬降温，法国等欧洲国家新冠病毒传播加快，第二波疫情或更加严重。法国总统马克龙宣布从周五晚间开始禁足，但是中小学继续上课。联合国教科文组织和儿童基金会呼吁各国禁足期间不关闭学校。

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新冠疫情席卷法国，本月单日有新增最高确诊病例达到5万多，显示宵禁措施已经无法遏制病毒的快速蔓延，法国总统马克龙宣布从今晚开始全国禁足一个月。

本次禁足与3月份相同之处有酒吧餐厅等场所关闭，禁止跨区旅行，禁止私人和公共集会，政府呼吁人们尽量呆在家中，出门就医，购买食品需要携带证明，公司尽量安排远程工作，大学关门进行远程授课等。

不同之处是允许探视养老院，幼儿园，中小学和企业在严格遵守卫生规定下可以持续开放等。政府今天晚些时候将公布具体措施。

法国总统马克龙指出不能长期剥夺我们的孩子接受教育和与教育系统接触机会，这会造成严重后果，损失更大，特别是对低收入家庭影响严重。但是陪同孩子上学的父母需要出示健康证明。

联合国教科文组织，儿童基金会和世界银行今天也呼吁各国禁足期间尽量不关闭学校，避免让贫穷国家和儿童受到不能接受教育的更大打击。