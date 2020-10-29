法国尼斯教堂砍人案 酿3死  一名老妇被割喉

今天10月29日在法国尼斯发生一起教堂砍人事件，釀三人死亡。此时正值马克龙政府在历史教师帕蒂被伊斯兰分子砍头后采取措施，应对伊斯兰势力蚕食法兰西共和价值观，引发伊斯兰世界围攻之际。

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法国东南城市尼斯10月29日早晨发生砍人案，一名凶徒持刀在尼斯圣母大教堂行凶砍人，警方最初报告有两人死亡，多人受伤，但稍后说，应该有三人死亡。法新社说，警方的拆弹专家团队在第一时间抵达现场工作，防止有炸弹爆炸。

据法国网络linternaute.com消息，在3名受害者当中，一名妇人陈尸圣母大教堂中。尼斯市长证实这名受害者70岁，遭到野蛮割喉。

嫌凶已被抓捕。但目前没有透露此人的身份。不过，事发后，尼斯市长埃斯托齐（Estrosi）发誓说，要采取一切措施消灭伊斯兰-法西斯主义。尼斯所在的阿尔卑斯-海岸省的共和党LR籍议员埃里克-西奥蒂（Eric Ciotti）说，法国不再是自由国家了，这是德国纳粹占领后的第一次。我们处在战争中…

法国检察院宣布，反恐检察官已经立案，对这起谋杀和企图谋杀案展开调查。法国总统马克龙今天上午赶往尼斯。法国内政部长达曼宁宣布成立处理危机小组。

10月16日法国历史教师帕蒂因在课堂讲解言论自由，出示伊斯兰先知漫画，而被一名车臣伊斯兰移民当街斩首。随后，法国政府开始整肃法国极端伊斯兰势力，引发伊斯兰世界集体围攻，包括呼吁抵制法国产品。

在为帕蒂教师举行国葬后，一项民调显示，有近八成的法国人认为，伊斯兰已经向法兰西开战。