法国新增确诊47.637例 卡斯泰宣布"封城"细则

法国今天(周五）起再次实施全国封锁，总理卡斯泰周四进一步公布措施细节，普及远程工作，外出必须佩戴口罩，限制一公里行动范围，法国民众将在至少一个月的时间内执行限行措施，以应对可能更致命的第二波疫情。法国周四新增确诊47.637例，新增死亡235例。

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卡斯泰周四在国民议会发表讲话称，11月将迎来医院入院患者"高峰"可能比4月份更加严峻。卡斯泰表示，新的措施包括，民众可以每日在住所1公里范围内进行户外运动1小时，也可以外出购买食物、上班或看医生。食品店、洗衣店、药房等可以营业，其他商店，包括餐厅等要关闭。任何人外出均要带备可以证明外出原因的文件。6岁或以上儿童上课时要戴口罩，普及远程在家工作。探亲访友将不获允许，国内旅游将会被禁止，酒店只能向出差旅客提供服务。来自欧盟以外其他国家的人士，除非有特定情况，否则不能入境法国，但连接欧盟国家的边境保持开放。

卡斯泰表示，此次"封城"措施与春季第一次封城有所不同，主要区别是幼儿园，小学及中学仍然开放，但加强卫生防范措施，以使家长能继续工作。另外就是佩戴口罩者最低年龄扩展到6岁。

据法国卫生部周四晚间通报，法国新增确诊47.637例，新增死亡235例。法国累计确诊128万2769例。入院患者又新增976人，达21183人。重症患者人数也在攀升，新增111人，达3156人。