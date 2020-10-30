尼斯教堂恐怖屠杀案：作案人何许人也？

在尼斯教堂恐怖屠杀案发生后的第二天，调查人员对作案人布拉希姆·A的个人情况和行程路线有了更多的了解。

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根据路透社的报道，恐怖分子布拉希姆·A在实施屠杀计划前几分钟，和他的在突尼斯的家人打了电话。他的家人回忆说，布拉希姆告诉家人，他刚到尼斯，在一个教堂附近的一个楼梯间找到了可以睡觉的地方。

根据法国警方的说法，稍后，布拉希姆就进入了尼斯圣母大教堂，他在杀害三个人的同时，还用阿拉伯语高喊“真主伟大”。

法国反恐检察官让·弗朗索瓦·里卡（Jean-François Ricard）周四表示，这是自查理周刊9月初再度刊出穆罕默德漫画后发生的第三次袭击，作案者是一名21岁的突尼斯国民，他于9月20日抵达非洲人移民欧洲的主要通道--意大利的兰佩杜萨岛。10月9日，作案嫌疑人抵达普利亚的巴里，然后来到法国，并于周四早上到达尼斯车站。

从尼斯车站出发，他步行了400米的路，来到教堂，摄像记录显示，他于上午8点29分进入尼斯圣母大教堂。

布拉希姆的兄弟Yassine告诉路透社说，布拉希姆说他刚到，那里他谁也不认识（...）。布拉希姆还说他将于上午离开那个楼房，去找一个突尼斯人，看看是否可以和这个突尼斯人呆在一起，或者在他那里找到工作。

根据突尼斯和法国两国的警方，虽然布拉希姆曾在4年前他还是个少年时因涉嫌用刀袭击而被捕，但他从没有被列入圣战激进人士的名单。路透社报道，在位于突尼斯东海岸城市Sfax的郊区Thyna的布拉希姆的家中，他的父母和他的九个兄弟姐妹在回忆他的时侯一直在不停的哭泣。他们说，自从9月份布拉希姆乘船前往兰佩杜萨岛，他们就没有了他的消息。

布拉希姆·A的家人说，他是星期三抵达法国的。

他的兄弟Yassine说，布拉希姆近两年开始经常祈祷，之前，还戒掉了毒品和酒精。

他的姐姐Afef说，布拉希姆很年轻就离开学校不上学了，他能够用阿拉伯语读和写，但不认识他在欧洲需要用到的拉丁字母。

他曾在修车店铺工作，担任泵服务员和技工。