马克龙谴责其涉伊斯兰教言论被断章取义：法国热爱和平共处

针对近日中东和南亚多国发生的反法游行，法国总统马克龙10月31日在接受采访时表示，他早先发表的有关《查理周刊》和伊斯兰教先知穆罕默德漫画事件的言论遭到了他人的“操纵”。他指出，“有时是政治和宗教领袖”参与了这些断章取义的活动，让他们的受众觉得这些漫画是“法国政府散发出的一项”反对伊斯兰教的努力。

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10月16日，巴黎郊区的一名中学历史教师萨缪尔-帕蒂（Samuel-Paty）因此前在讲授言论自由的课堂上曾向学生展示过《查理周刊》（Charlie Hebdo）有关穆罕默德的讽刺性漫画，后遭不满的伊斯兰极端分子当街刺杀斩首。该恐袭事件再次震惊法国，法国政府随后决定为萨缪尔-帕蒂在巴黎索邦大学举行国葬。国葬仪式进行期间，马克龙发表了时长近15分钟的讲话。他盛赞帕蒂是一位“了不起的英雄”，叹息他不幸成为“愚蠢、谎言与仇恨的受害者”，并称法国不会禁止出版代表言论自由的讽刺漫画作品。

这一事件尚未平息，南部尼斯市圣母大教堂在29日又发生了持刀袭击事件，导致3人死亡，多人受伤。其中一名死者还在教堂内遭到残忍斩首，行凶者是一名21岁的突尼斯籍男子，今年9月才偷渡到意大利，后于10月初到达法国。事发后，马克龙表示，尼斯袭击事件的性质与10月16日的斩首恐袭事件一样，都是对法国的攻击。目前，法国已进入反恐最高戒备状态。马克龙29日宣布增派安保部队方案，将反恐巡逻兵力从目前的3000人增至7000人，保护学校和宗教场所，特别是天主教堂，高戒备迎接万圣节。

就在法国一个月内经历两起恐怖袭击时，不少伊斯兰国家开始谴责马克龙为《查理周刊》漫画辩护的行为，并且呼吁抵制法国产品。土耳其总统埃尔多安日前率先发动攻击，数次批评马克龙需要进行“精神健康检查”，指责后者在国内推动“反伊斯兰主义”。近日，伊斯兰教信徒占多数地国家诸如巴基斯坦、孟加拉、利比亚等国相继发生民众上街举行反法游行的示威活动。伊朗等国的政府官员和宗教领袖也纷纷表态谴责法国。

针对这一系列事件引发的争议，马克龙星期六在接受半岛电视台采访时表示，理解穆斯林信徒或因为上述有关默罕默德的漫画而感到震惊，但这并不能自行辩护随之而来的暴力行为，并给予其合法性。马克龙说，“穆斯林世界的反应归因于很多谎言的出现，及人们以为我赞成的是那些漫画。...我赞成的是在我的国家我们可以自由地写作，思考和进行绘画。因为我认为这很重要，是一种权力，也是我们的自由。”他补充说，“这并不意味着我个人支持我们所画的所有东西。”

采访中，马克龙表达出希望缓和争议的态度，但他强调不能在捍卫言论自由的问题上加以放弃，并称“因为这将违反宪法，对我们来说将是严重的主权丧失”。他同时强调在法国没有对穆斯林世界地“污名化”。他续称，“之所以会如此，是由于人们混淆了这种立场，而我认为，这一立场依靠支持它们的事实是不容置疑的，所以他们开始攻击一个国家。”

马克龙坚称，“但我也对很多的（外国）领导人说过，在法国新闻界是自由的。”他补充说，“在许多要求抵制法国的国家中，他们不再有新闻自由。这也意味着，不再存在讽刺漫画出现的可能，不仅不能对先知、上帝或摩西（画讽刺漫画），被禁止的对象还包括这些国家的统治者们”。

另就对埃尔多安的看法，马克龙指，在他看来埃尔多安对北约盟友展现出一种“好战的表现”。他本人则希望局势所有缓和，并指埃尔多安也应“不要说谎”。在目前两国之间的外交紧张局势中，马克龙还要求埃尔多安尊重法国，尊重欧联，及尊重其价值观，并“不要撒谎和不要挑衅他人”。

马克龙当天还在推特上写道，“与最近几天我在社交媒体上听到和看到的很多内容相反，我国与任何宗教信仰都没有过节。这些宗教都得到自由地信仰！ 没有污名化：法国热爱和平与和睦共处。”他还用阿拉伯语重复表达了上述信息。此外，马克龙转发了当天的采访片段，并称，“我永远不会接受我们可以为暴力进行辩护。我们的自由，我们的权利，我认为保护它们是我们的使命。”