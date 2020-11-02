法国将取缔境内亲埃尔多安的“灰狼组织”(Loups Gris)

正在法国和土耳其两国紧张关系持续发酵之时，法国内政部长达尔马宁(Gerald Darmanin)11月2日宣布，近期内将解散极右团体灰狼组织。灰狼是土耳其极端民族主义组织，同时也是土耳其极右派民族主义运动党青年组织。

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目前在土耳其主要政党为民族主义运动党（MHP）多数属于灰狼组织，而在土耳其政变后，正义与发展党（AKP）开始与民族主义运动党有较密切的互动关系，因此在选举造势场合中，也时常可以看见正义与发展党的支持者使用灰狼手势。以此，法国现政府把它看成是一个亲埃尔多安的组织。

法国内政部长达尔马宁2日在国民议会法律委员会宣布将解散灰狼组织时没有使用“协会”而是说是一小撮土耳其民粹主义分子。法国国家科研中心的土耳其专家马斯卡尔(Élise Massicard) 接受法国全天候电视台France24记者采访时表示，土耳其民粹主义运动党2018年进入执政联盟，这些年青人的政治立场越来越亲埃尔多安。

法国土耳其专家还表示，近期，在法国连个城市发生了土耳其人手拿砍刀追打亚美尼亚人的事件。这些恶性事件都与亚美尼亚和阿塞拜疆领土之争导致的流血冲突有关。

10月28日，近250名土耳其示威者手持锤子和砍刀等武器，走上法国城市里昂街头叫嚣“找亚美尼亚人报仇”。现场视频显示，大批土耳其人高喊着“亚美尼亚人在哪里”的口号，追着警车跑，试图袭击警察，而法国警察保持了克制。土耳其人袭击了亚美尼亚人，造成4人被砍伤，其中一人被砍成重伤。警方拘捕肇事者之后，仅以违反宵禁令处罚了他们。

也有法国专家表示，灰狼组织在法国的影响力是有限的，他们成不了气候。法国犹太人代表委员会（Crif）会长卡利法特（Francis Kalifat）早已表示，应该立即取缔像“灰狼组织”一类的极端团体，他们在法国使用暴力传播仇恨。

法国亚美尼亚组织协调委员会强烈抗议追杀亚美尼亚人的恶性事件。发生恶性事件的小城Décines-Charpieu (Rhône) 离里昂30多公里。这里居住着3万多居民，是亚美尼亚移民聚集的城市。这个城市有两个亚美尼亚教堂；一个电台；亚美尼亚遭屠杀纪念中心和1972年建成的欧洲第一个1915年亚美尼亚种族灭绝纪念馆。前几天，纪念中心和纪念馆都遭到涂鸦；三个阿拉伯字母« RTE »代表的是埃尔多安名字的缩写。