法国疫情红警下中小学开学 1200万学生为帕蒂默哀一分钟

法国总理与法国教育部长2020年11月2日前往帕蒂生前教课的学校班级参加开学活动，向帕蒂致敬。

法国新冠病毒疫情与反恐千头万绪，几乎与欧洲一道，选择中小学校在万圣节后维持开学。今天法国全境1200万中小学生开学，并在法国时间11点整，向巴黎郊区学校历史与地理老师帕蒂默哀一分钟。帕蒂因在课堂讲解言论自由时向学生谈及伊斯兰先知漫画并展示漫画，而遭到残忍恐怖斩首。而法国总统马克龙在帕蒂全国葬礼上捍卫言论自由与漫画自由，正引发全球穆斯林国家此起彼伏抗议。

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据法新社说，法国全国中小学学生今天开学。疫情与反恐，开学第一天成为关键一天。法国当局要求开学安全，庄重，全国确定10点钟入校时间后，再制定了今天11点钟时全体为帕蒂默哀一分钟。

法国刚刚度过万圣节。法国学生在家里度过了两个星期的秋假。而帕蒂正是在万圣节第一天10月16日傍晚遭到恐怖斩首。对帕蒂施行默哀致敬，也被法国官方尊为学校公民教育，维护自由理念的重要内容。根据法国官方指，今天开学所有学校的学生，都严肃而庄重静默一分钟。得到的学士回馈，都非常感人而有鼓舞。一分钟的静默，是在所有的学校都朗读了法国让若莱士当年写给他的老师的信后开始的。

法国总理卡斯泰克斯今天前往巴黎郊区公帕蒂生前教课的学校，参加开学活动。法国总理推特发文说，帕蒂老师生前在此教育共和国学生成长成为自由的公民。为了帕蒂老师，也为了国家，我们要继续。这是我们的荣誉，也是我们的职责。

稍早，法国教育部长接受法国国内电台采访，指出法国应对全体团结在老师周围。

法国疫情严重，但维持中小学开学，主要是为了维护脆弱的经济。但学校里防疫措施提高要求水平，间距，口罩，洗手等一系列基本卫生防疫要求，都要求被严格遵守。