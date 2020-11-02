法国科委会忧指新冠第2波疫情并非最后一波

新冠病毒疫情这个冬季很可能会上冲，而且明年春季亦如是，必须知道如何管控处理。

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综合法新社与费加罗报报道，法国科学委员会认为，欧洲目前正在对抗的第二波新冠病毒疫情可能不是最后一波，人们可以担忧 “冬季末期，接连而来的几次的疫情波”，这是科学委员会的评断。

这个法国政府的顾问机构在其最新意见书中预测说 :“因此在我们眼前，还有数个月极其困难情况”。这个意见是于10月26日的周一提出的，于本周末才上线。也就是在马克龙因第二波疫情掀起而宣布有必要再度封城的两天前。

科委会还指出，很难预测第二波疫情会延续多久。该会还说；“我们可以做一假设，在今年底或2021年初，可从第二波疫情里走出来。而这个走出来可能将伴随着新冠病毒再度流传，但它流传的程度是被严格控制的（每天最多新增5000至8000个案例）”

当马克龙指出，目标是能回降到每天感染案例“约5000人”，而不是目前高涨的每天40000至50000人时，他同时也宣布了再度封城至少持续到12月1日。

不过，法国科学委员会警告说，无论所采取的措施是如何的成功，它们都很可能“不足以避免在第二波之后的其他波疫情出现”。