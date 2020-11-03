马克龙前往奥地利驻法使馆 亲表对奥地利人民反恐支持

法国总统马克龙星期二午后13时亲往奥地利驻法国大使馆，对奥地利人民表达支持与敬意，并宣示向恐怖主义作斗争决不妥协的立场。欧洲联盟全体成员国均强烈谴责昨天晚上在维也纳发生的恐怖主义袭击血案，并表达对奥地利政府反恐支持。

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据爱丽舍宫宣布说，马克龙今天中午过后前往奥地利驻法使馆，亲表对奥地利人民支持。奥地利维也纳昨天晚上发生恐怖主义袭击事件。奥地利官方报告，由伊斯兰恐怖组织圣战追随者发动恐怖袭击，在维也纳造成4人死亡，多人受伤。奥地利官方称，一名伊斯兰恐怖组织圣战追随者犯下血案。

法国总统马克龙表达同恐怖主义作斗争的坚定立场。法国近期遭受多起伊斯兰激进分子恐怖主义袭击。10月16日，法国一所中学老师帕蒂遭到斩首残杀，10月29日，尼斯教堂3名参加礼拜的民众被斩杀。法国总统马克龙昨天晚上在奥地利首都维也纳当街恐袭事件发生后，立即在推特上谴责，并表示，“我们的敌人应当知道他们所攻击的谁，我们绝不作任何妥协！”

据法新社说，法国总统马克龙已经在刚刚过去的场合，表达如此的坚定立场。在法国中学老师帕蒂遭到残忍杀害血案后，马克龙说，“他们不会得逞！”

法国总统马克龙近期还多次坚定表达捍卫言论自由与漫画自由。但马克龙的立场引发多个国家的穆斯林民众愤怒。马格里布地区的基地恐怖组织借此对法国以及法国总统马克龙发出威胁。