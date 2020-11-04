阿联酋支持马克龙 巴黎欣慰

阿联酋外交部长安瓦尔嘉尔佳什接受德国世界报专访，表示支持法国总统马克龙捍卫言论自由的立场。据法国新闻台说，阿联酋的支持，在法国遭遇部分伊斯兰国家抗议之际，让法国感到欣慰。

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据法国新闻台报道，阿联酋外交部长安瓦尔嘉尔佳什星期一发表在德国世界报的专访中，否决了外界对马克龙的指控，根据这一项指控，马克龙施放驱逐阿拉伯人的政见。阿联酋外交部长安瓦尔嘉尔佳什指出，应该仔细听一听马克龙的讲话所说，马克龙不希望在西方国家中的穆斯林人自我封闭。安瓦尔嘉尔佳什说，马克龙完全正确。

据安瓦尔嘉尔佳什表示，穆斯林人应当更好地融入。安瓦尔嘉尔佳什说，法国完全有权力采取措施致力于融入，同时开展对激进主义作斗争，并避免民众社团封闭。

法国总统马克龙在向因向学生展示伊斯兰先知漫画而遭到恐怖残忍斩首的老师致敬仪式上，以捍卫言论自由的原则，坚持漫画自由。针对土耳其总统埃尔多安鼓动抵制法国，阿联酋外交部长安瓦尔嘉尔佳什指出，土耳其总统埃尔多安利用此事件来增加他的政治影响。

据阿联酋外长安瓦尔嘉尔佳什说，埃尔多安看见有空隙或者软弱点，他就会利用来增加其影响。但当人们向他展示红色底线时，他会显示愿意谈判。