候鸟引起禽流感 法国46个省拉响防疫警报

11月5日，法国政府公报升高了46个省禽流感威胁级别。要求饲养者采取圈养等防疫措施，避免家禽和候鸟接触的。西部滨海夏朗德省（Charente-Maritime）和德塞夫勒省(des Deux-Sèvres)是疫情重点防范区；其次是西南部朗德省(les Landes) 热尔省(le Gers)；其它省份疫情级别属中等。圣诞节是家禽养殖户大批提供野味和鹅肝酱的季节。饲养者不希望节前影响他们的生意。法国媒体已经建议民众烹饪家禽时千万不要半生不熟食用，鸡蛋也要煮熟煮透。

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“高”风险水平意味着专业饲养者和拥有养鸡场的个人都必须锁定家禽，需设网以防止与野禽接触。

政府公报表示，“有必要采取紧急和立即的预防措施，以保护法国的家禽农场免受野禽流感病毒的潜在传染可能，特别是在处于特定风险或危险的地区。”法国是候鸟迁徙路线在西欧地区的主要“十字路口”，如果法国出现禽流感，这种动物疫病进入英国的可能性就会大大增加。此外，法国地中海地区的卡马格岛是候鸟迁徙的重要“中转站”。

法国西南部养鸭厂2015-2016以及2016-2017曾两次出现禽流感疫情；禽流感的流行病根除，导致大规模宰杀以根除疫情之外，饲养者也蒙受数亿欧元的损失。

圣诞节临近。法国国家家禽标签联合会（SYNALAF）卡山(Eric Cachan)表示了自己的担忧。他对媒体表示：防范措施是必要的，但6000多个野味饲养场还需特批令。他表示；圣诞大餐中民众喜爱的珍珠鸡les pintades,、火鸡 dindes de Noël 和阉鸡（chapon)都需要室外放养。

农业部下令后，猎人禁止运输或释放猎鸟；禁止在市场出售活禽。鹅肝酱饲养联合会负责人贝(Mme PE)夫人告诉法新社，经过两次危机之后，我们加强了防范措施。同时，我们要求饲养者严密监测，当出现不正常死亡率时，立即通知兽医。

法国农业部表示：今年夏天在俄罗斯和哈萨克斯坦爆发疫情之后，疫情已向西发展，最近又传到荷兰。 “从那时起，在荷兰爆发了13例野生动物感染病例；在荷兰爆发了1例肉鸡感染病例；在德国爆发了13例感染禽类疾病。 11月3日，英国还宣布，英格兰西北部有了首次疫情。

法国食品安全局（Anses）在其网站上描述，该病毒“在鸟类中传播非常迅速，并导致很高的死亡率”。“禽类之间的传播可以通过人与人之间的密切接触而直接传播。