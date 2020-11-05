已确定针对中国人的仇恨推文主要作者 巴黎检方继续调查涉种族主义物理攻击言论

一名在推特上鼓动“袭击每一个中国人”的用户已被辨认出来，调查仍在进行当中。巴黎检方鼓励包括亚洲人在内的所有人更多用法律保护自身。

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新冠疫情起源地的讨论，新疆维吾尔人遭遇等问题在法国热度不减。在法国二度下达防疫限制性措施之际，社交网络上再次出现大量针对中国与中国人的激烈仇恨言论。日前推特上有多个账号发文煽动针对巴黎近郊与巴黎的中国人进行物理攻击，扬言“不放过遇到的每一个中国人”。这一言论引起法国各界多个群体的警惕与谴责。另有视频曝出近期一年轻男子已实质性遭遇攻击，且其遇袭受伤并非个例，经大量个人，“法国华裔青年协会”，“国际反种族主义与反排犹协会”，“反暴力，要安全”等协会与组织的曝光与举报，又正值法国融合问题社会大讨论之际，受到巴黎检方的关注，并已启动有关“公然煽动进行带有种族主义性质的，对人发起的物理攻击”的调查，调查由法国打击人身攻击犯罪大队负责，其中“一名在发仇恨推文当中起到主要作用的推特用户已被辨认出来”（据巴黎人报）。

经本台联系，检方对记者表示，面对物理攻击和尚未形成物理攻击的威胁性质网络言论，应当尽可能多地依据法律规定，通过政府公共平台，对明显带有物理攻击倾向的相关言论进行举报。调查仍在继续当中。目前，本次涉事发酵最严重的相关推特内容已被删除；而随着法国媒体本次纷纷报道法国亚洲人遭遇过的尾随，暴力，乃至种族主义侮辱，各大社交平台上法国各族群也涌现出许多谴责暴力，呼吁对中国人个体和中国国家政治进行区分看待，团结支持法国亚洲人等呼声。