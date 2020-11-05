6日起巴黎晚上不能再送外卖了！

法国自10月30日二度全国“封城”近一个星期，控制疫情毫无转机。据卫生总署署长热罗姆·萨洛蒙（Jerome Salomon）宣布的消息，11月4日单日确诊人数达新高，为58046人，比2日的52518人还多。萨洛蒙表示：自新冠疫情以来，法国是欧洲新增确诊“病例最多的国家”。总数为1百54万7831人；全欧洲排第一；全世界排第五。比法国疫情更严重的国家有美国、印度、巴西和俄罗斯。

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面对严峻的疫情，巴黎警察局已经下发行政命令。从6日起，巴黎市区从22点至第二天凌晨6点，禁止外卖、酒精饮料，塞纳河畔的船屋酒吧也包括在内。平日夜间方便顾客的杂货店也需在晚10点前关闭。

巴黎市长伊达尔戈5日在接受RMC et BFM TV 电视台记者采访时表示：巴黎市区实施更严格的防疫措施不可理解为是“禁足”加“”宵禁，因为这项措施并不影响整个城市。她表示：我们的目的是减少公共场合已经私人聚会的夜生活。而外卖、通宵杂货铺等商业活动不利于控制疫情的传播。

法国政府发言人加布里埃尔·阿塔尔（Gabriel Attal）11月3日上午表示：政府决定除再度实施封锁措施之外，将附加“宵禁”措施。但总理府表示政府还在考虑是否有这个必要。

在疫情不见好转的情况下，市政府和巴黎警察局商讨之后，决定强行控制民间的夜生活。

法国自疫情爆发以来，累计已经有39037人死于新冠病毒。