法国罗纳河谷葡萄酒在美国和中国的销量直线下跌

法新社援引法国罗纳河谷葡萄酒行业协会的消息指出，法国罗纳河谷葡萄酒在美国的销售量自年初以来下降了16%，在中国的销售量则下降了45%，主要的原因是美国对法国葡萄酒设置的关税以及新冠疫情危机。

广告 继续浏览后续

法国罗纳河谷葡萄酒行业协会在一次视频会议上指出，今年一月到八月，包括所有称号葡萄酒在内的罗纳河谷葡萄酒的整体销售量在美国下降了16%，除了罗纳河谷丘（Cotes du Rhone）之外的其他罗纳河谷葡萄酒的销售量下降了46%，罗纳河谷产区的明星酒-罗纳河谷丘的销售量下降了11%。这里的销售量指的是体积。

星期四刚当选的罗纳河谷葡萄酒行业协会会长菲利普·佩拉顿（Philippe Pellaton）表示，销量下降的原因，一是特朗普政府决定的增加关税，二是因为新冠危机造成的商品流的下降。

2019年10月中，特朗普对14度以下的非气泡法国瓶装葡萄酒实施了25%的关税。美国是罗纳河谷葡萄酒出口量最大的市场。

在中国，2020年头6个月，罗纳河谷葡萄酒销售量下降的幅度高达40%到45%，但是，罗纳河谷葡萄酒在中国的销量不大，在4百万到5百万升之间，占罗纳河谷葡萄酒出口的8%。

菲利普·佩拉顿表示，目前的情况令人担忧，因为几年以来，美中两个国家是罗纳河谷葡萄酒提高销量的两个主要市场。