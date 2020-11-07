新冠数据飞涨死亡人数破4万 重启跨国重症病人转移 法国延长紧急健康状态令

二次封城限足以来，法国的新冠疫情仍然不容乐观，新增新冠阳性人数飞涨。11月7日，法国议会通过了紧急健康状态令延长法案，紧急状态延长到2021年2月16日，过渡期延长到4月1日，但这一决定遭到部分反对派谴责，并诉诸宪法委员会进行判断裁决。

广告 继续浏览后续

从10月30日以来法国实行的是一套比春季更加宽松的封城限足，有更多特殊情况被列入了可以出行之列。本周五，健康部长表示，不会改为只针对尤其是老年人等脆弱群体下达限制令。

根据法新社汇总的数据，目前欧洲已经成为新冠第二波疫情的震中，而从第一波疫情开始计算，欧洲的总死亡人数当中，有三分之二都来自英国，意大利，法国，西班牙，和俄罗斯。根据法国健康局11月7日发布的数据，当天记录到的日增新冠阳性人数为60486人，和今年10月中旬的数字相比翻倍，另外健康局警告称，真实的情况可能会比这一数字要更令人担忧，因为“信息录入等路径出现拥堵，可能造成多日出现日增阳性确诊人数下降的假象”。

除了日增新冠阳性人数，法国的重症抢救室压力也激增。截至本周五，全国记录到4321名接受抢救的病人，而周初的数字是3721人。法国目前的重症抢救床位数量是5000到6400张，现在的目标是增加到7500张，甚至达到10500张。在抢救资源饱和度不同的情况下，法国重新启动了区域间和跨境病人转移，这个周四和周五，已经有病人从大东区被转移到了德国。

另外，新冠病毒导致的死亡人数也在法国不断攀升。健康局数字显示仅医院当中记录到的日增死亡人数就重回306人，疫情爆发以来死亡总人数已经突破4万人的关口。