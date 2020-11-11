法国总理明天发表疫情政策重要讲话 恐没好消息给想解封的人

法国进入二度封城已经两个星期，根据之前的安排，总理卡斯泰将在11月12日星期四下午18点对疫情走势和政策变化做重要讲话，众多被迫关门停业的商店和希望限制性措施能够放宽松的人，都希望总理能够传达好的消息，但目前来看，这个可能性不大。

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根据现行方针，12周的封城不是没有可能继续延长。11月11日，法国儿童产品及玩具商店联合会向总理卡斯泰发了一封公开信，当中表示，如果11月13日起，重新允许其开门营业，那么实际上可以减少12月1日到24日之间顾客出入商店的频次，相应可以减少感染新冠病毒的几率。另外从营业额角度来看，该联合会表示，由于实施限制性措施，该行业销售成绩只有以往每年同期的大约60%，发放的团结金也被认为无法完全填补收入缺口。

虽然周四之前还不会有任何官方确定性声明，官方说法也是“尽量想办法让法国民众过一个较为正常的圣诞节”，但根据法国政府与议会联络部部长费斯诺在11月11日的说法，售卖非必需品的商店目前这个阶段来看，是不可能的。这无疑给期待放宽的人们浇了一头冷水。

根据法国卫生部门11月11日发布的数据，目前法国全境已经住院并正在接受治疗的新冠患者人数已经快要达到春季第一波疫情期间的最高峰，春季疫情的住院人数最高峰是4月14日记录到的32292人，而目前的住院人数已经达到31946人。具体来看，重症监护室的人数已经达到4803人，法国全国目前的重症抢救床位数量介于5000到6400之间；医院当中的单日新增死亡人数为328人，累计死亡人数已经达到42535人。