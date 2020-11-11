法国纪念一战停战日 西方多国联合纪念活动在沙特遭恐袭

按照惯例，11月11日，法国总统马克龙在巴黎举行了一战停战日纪念活动，著名作家Maurice Genevoix葬入先贤祠。当天，多个西方国家驻沙特的外交人员也在当地举行了一战停战日的纪念活动。但今年沙特的一处活动地点爆发了恐怖袭击。

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这起恐怖袭击发生在多国外交代表齐聚的沙特西部的一处非穆斯林墓园，埋葬着1914年到1918年的一战和1939年到1945年的二战期间阵亡的一名法国士兵与一名英国士兵。今年也是一战停战102年的年份。本次爆炸袭击当中，至少一名希腊领事馆工作人员，和一名沙特警察受伤。沙特方面表示，安全部门已经开始调查这起袭击案。本次恐袭发生之前两周，法国驻沙特吉达市的领事馆发生了保安造人持刀袭击受伤的恶性事件，当时正值穆斯林世界因查理周刊漫画问题和马克龙的回应而愤怒反法。

本次恐袭发生后，多国外交机构发表联合声明，法国，希腊，意大利，英国和美国领事馆一支谴责“针对无辜人们的丑恶攻击”。法国外交部也表示，“这起年度纪念一战停战日的活动成为了爆炸袭击的目标，多人受伤…法国强烈谴责这一毫无理由的丑恶恐袭”，法国外交部长也呼吁沙特政府尽力调查，找到作案人员。欧盟驻沙特外交机构也呼吁沙特尽可能迅速深入调查这起恐袭。