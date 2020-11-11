爱马仕假包案：一主嫌犯否认组织香港-法国假包网络

11月10日星期二，法国爱马仕假包案一名主嫌犯在连续第二天庭审当中拒绝承认自己是制假售假网络的组织者。案件审理将持续一个月，涉及26名嫌犯，其中包括9名爱马仕前员工。

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涉事的这名管理人员名叫Daniel K，已稍稍上年纪，他当庭表示自己只是“简单的中间人，横生被卷入了这起诈骗案”。法新社援引庭审消息称，这一组织专在法国和香港之间（2008-2012年之间）制造假冒的著名Birkin（柏金）手袋，质量看上去与真品十分相似。假包单价在18000欧元左右，每年可带来1800万欧元的利润，根据调查进展，爱马仕之前的一些工人和分包加工厂人员也参与到了假包网络当中，不时有人偷偷提供爱马仕的真包作为仿制品的原料。

Daniel K表示，自己的角色长期以来只限于“售卖这些作为原料的皮，仅此而已...我并没有把自己视为组织者”。他表示，自己“天真地提供了这些材料”，“并不知道人们那它来做什么”。这些皮的收购者当中，有一位名叫Romain C. R的前员工，他在2005年被解雇，在香港长期生活，并开了一家黑店，制造假包。目前Romain生活在塔斯马尼亚，并未出庭。Daniel表示，自己直到2010年才了解到了Romain制造假包。而Romain也是从2012年开始向法国运送其假冒产品，与其他黑店产品混在一起流向市场。如此，“方便的机会让他们开始了这一行当”，Daniel表示自己开始从Romain手里购买假包，卖给了一位俄罗斯客人，这名客人买了很多假包，游弋在工业军火领域的这名客人把假包又转赠给了一些寡头。

Daniel表示，“我选择与这一组织为伍...但决策都不是我做的，我没有付过钱，我也没有下过订单，那个付钱的人，才是真正的决策者”（指Romain）。