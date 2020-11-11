马克龙遭多威胁 保镖警卫绷紧神经

法国总统马克龙面临国内外多种安全威胁，爱丽舍宫总统警卫不敢掉以轻心，加倍小心。马克龙无惧危险，并没有减少总统份内工作与出行计划。总统安全紧张，连第一夫人也紧张关注，并向前总统夫人布吕尼萨科齐表达担心。

广告 继续浏览后续

法国总统马克龙近期遭到国内外多种死亡威胁，导致总统府安全特勤保镖警卫加倍小心。总统府警卫部门证实，法国总统遭到的安全威胁，从来没有像现在这样紧张。

马克龙无惧安全威胁，维持正常总统出行计划，警卫神经紧绷。

据法国媒体消息说，马克龙坚持法国言论自由以及漫画自由的宣讲，引发穆斯林世界不满，多个阿拉伯国家响应呼吁对法国施行抵制。多个激进的伊斯兰组织也对法国总统马克龙施法死亡威胁。法国总统府消息说，马克龙收到的死亡威胁明显增多，超过早前法国黄背心抗议运动时的安全忧虑。除此以外，目前网络散布电子竞逐游戏，公然名称击杀马克龙。

法国近期遭受多起恐怖主义袭击。总统马克龙遭受恐怖威胁被评论首当其冲。不过马克龙并没有减少总统活动与出行，近日不仅前往祭悼戴高乐逝世50周年活动，呼吁法国团结，也向巴黎凯旋门广场无名战士致敬献花。

法国第一夫人对总统安全表达关注，近日向前总统萨科齐夫人布吕尼表达忧虑，但显示与总统共同面对威胁的勇气。