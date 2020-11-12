萨科齐涉卡扎菲政治献金案咸鱼翻身否引爆争议

法国前总统萨科齐遭司法调查是否涉嫌2007年竞选总统收受利比亚前强人卡扎菲政治献金，是否案情180度翻转，引发法国各界关注，也引爆争议。此案最关键证人，黎巴嫩中间商人扎伊德塔基艾德迪纳昨天晚上出人意料翻供，指他从来没有给过萨科齐钱，利比亚前总统卡扎菲也没有给过萨科齐钱，而且卡扎菲从来不做非法政治献金的事情。此前德塔基艾德迪纳信誓旦旦多次法庭作证指作为中间人亲手交给萨科齐竞选援金。萨科齐昨天晚上立即反应，指重要证人与重要证据不复存在，此案应当放弃。

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法国前总统萨科齐昨天晚上就德塔基艾德迪纳的翻供回应说，他将要求他的律师埃尔佐科向司法提起动议，立即放弃对他的调查。

不过法国司法表示，注意到德塔基艾德迪纳的翻供消息，但德塔基艾德迪纳的证词只是该案的一个内容而已，目前不能完全推翻司法对此案的调查。法国司法部门将维持对萨科齐2007年总统竞选涉嫌收受违法政治献金的调查。此前不久，萨科齐刚刚经历连续4天的受召前往司法部门调查接受质询。

据法新社说，德塔基艾德迪纳作为法国多起政治献金案的调查主要涉嫌人以及案犯，受法国司法追缉。此前在萨科齐以及法国前总理巴拉迪尔涉嫌非法挪用政治献金的卡拉奇案中，德塔基艾德迪纳被法国司法判定有卷走公款，贿赂等罪，判监5年，但逃亡黎巴嫩躲罪。

黎巴嫩拒绝向任何国家引渡其公民。

德塔基艾德迪纳昨天晚上在隐匿地黎巴嫩表示，他可以大声告白，从来没有萨科齐政治献金案。德塔基艾德迪纳并指控，这是此案的前法官图尔内尔授意他这样编造证词。

德塔基艾德迪纳是通过一个事先录制的视频做出上述翻供。德塔基艾德迪纳说，萨科齐先生从来没有来自利比亚政治献金。卡扎菲也没有给过萨科齐政治献金，因为卡扎菲从来不提供政治献金。

法国前总统萨科齐昨天晚上立即推特反应说，看吧，终于事实胜于雄辩。萨科齐说，主要证人承认谎言，他从来没有给过我钱，2007年竞选中，从来没有过非法资金。

萨科齐在2007年总统选举非法经费司法调查案中，被指控合伙偷盗公款，被动腐败，竞选非法资金，以及与坏人合伙作恶。

法新社说，德塔基艾德迪纳今年70岁，他在此案中自己被指控合伙腐败，施加非法影响，合伙卷走公款。2016年，德塔基艾德迪纳肯定在2006年至2007年初，亲手向萨科齐以及向萨科齐时任内政部长时的办公厅主任盖昂交付500万欧元。面对法国该案调查法官图尔内尔，德塔基艾德迪纳多次肯定他提运此款，是为了萨科齐的总统竞选所用。2020年初，德塔基艾德迪纳面对图尔内尔的接手法官，布雷西以及索摩蕾并没有丝毫修改他的证词。

据法新社说，德塔基艾德迪纳的律师阿尔菲拒绝对此做出评论。

萨科齐2007年总统选举非法经费案启动于2012年。是年，一个文件指控萨科齐收受来自卡扎菲的政治献金，为他竞选总统成功出力。此秘密文件牵涉利比亚多个名人证词，该国的情报机构，以及德塔基艾德迪纳的指控。

法新社说，尽管有大量的非法资金怀疑，至此法国司法没有找到非法资金的来龙去脉的证据，法国司法已经多达9次司法调查。

据法国媒体评论说，德塔基艾德迪纳的翻供引现多重疑点。仅牵涉到卡扎菲，此已死去强人，从来都是胡萝卜加大棒，利益当前毫不犹豫掷金收买。