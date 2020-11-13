巴黎华人刘少尧被警察枪杀三年后，其子女要求为刘少尧伸张正义

2017年3月，56岁的华人刘少尧在其巴黎的家中被警察的子弹击中死亡。下星期二，11月17日，巴黎上诉法院将作出裁决，是否起诉涉事的警察。

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在巴黎上诉法院裁决的前夕，刘少尧的女儿伊莎贝尔·刘（Isabelle Liu ）告诉法新社说，“我们没有什么大的期望，但又有了一点点的希望。” 法新社的报道指出，三年来，伊莎贝尔·刘为了让打死其父亲的警察受到审判而到处奔波，这位纤细的女士似乎已经因此而筋疲力尽了。

法新社的报道还指出，刘少尧的死激起了华人社区的愤怒，并引发了多次规模空前的示威活动。

发射子弹打死刘少尧的是反犯罪大队的一名警察，在此案的调查中，这名警察从来没有受到起诉，他只是被列为辅助证人受到司法传唤。2019年7月11日，这名警察获得免于起诉。

巴黎上诉法院如今是否会为审判这名警察开路呢？至少让这名警察因“过失杀人罪”而受到审判呢？这就是刘少尧全家人所希望的。

刘少尧家人在一名关键证人的支持下，质疑警察当时开枪是正当的自卫行动。此前，预审法官采纳了警察的说法，而断定警察是正当自卫。警察称他们受到了刘少尧用剪刀袭击，

今年24岁的伊莎贝尔·刘告诉法新社说：“我们要的是，司法承认我们的父亲是警察误伤的受害者，并做出相应的制裁”。