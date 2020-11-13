巴黎和平论坛筹钱抗疫

为期两天的巴黎和平论坛今天结束，会议聚焦抗击新冠病毒疫情，筹集基金推动世界公平获得抗击疫情治疗与药物。

广告 继续浏览后续

第三届巴黎和平论坛（Paris Peace Forum）在法国首都巴黎举行，会期两天，会议昨天开幕。据法新社报道，巴黎和平论坛寻求以具体方案解决治理问题，致力于缓解和摆脱2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，希望筹集资金对抗冠状病毒

据巴黎和平论坛主办单位表示，许多国家和基金会将在会议认捐超过5亿美元，用来建立全球资金池，确保所有国家都能公平获得病毒检测、治疗和疫苗。论坛举行时，整个欧洲和其他地区染疫数量正迅速增加。论坛登场前几天，美国制药巨擘辉瑞大药厂（Pfizer）和德国伙伴BioNTech宣布，它们研发的疫苗取得非常有希望的结果，升高全球期待。在论坛中，许多国家将提供资金给所谓的「ACT加速器计划」（ACT-Accelerator programme, ACT-A），这个计划是由世界卫生组织（WHO）主导，用来确保所有人都能获得病毒检测、治疗和疫苗。

根据主办单位会前声明，法国将承诺捐赠1亿欧元，西班牙5000万欧元，欧盟执行委员会捐赠1亿欧元，将专门用在ACT-A有关疫苗部分。英国政府宣布，其他国家和基金会每捐赠4美元，英国将额外捐赠1英镑。比尔暨梅琳达盖兹基金会（Bill and Melinda Gates Foundation）宣布捐赠7000万美元，希望其他国际捐赠者可以承诺捐赠更多。

据消息说，世界卫生组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、法国总统马克龙（Emmanuel Macron）、西班牙总理桑杰士（ Pedro Sanchez ）及欧盟执委会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）将参与线上讨论，讨论并将在线上直播。