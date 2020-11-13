巴黎恐袭5周年祭时 法军宣布在马里击毙恐怖组织重要头目

法国国防部于11月13日星期五证实已击毙“伊斯兰马格里布基地组织重要头目巴阿格·穆萨，巴阿格·穆萨的名字近年来与该地区的多次袭击有关。巴阿格·穆萨所在基地恐怖组织原本由阿卜杜勒马里克·德鲁达尔领导，今年6月法国军队的清剿军事行动中击毙阿卜杜勒马里克·德鲁达尔，后由巴阿格·穆萨接手。法国官方指是反恐的重要胜利。

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法国今天宣布马里的圣战组织高级官员巴阿格·穆萨Ba Ag Moussa死亡消息。此消息连日来多地流传。这是法国官方第一次证实巴阿格·穆萨遭击毙。

根据法国国防部长弗洛伦斯·帕里（Florence Parly）证实，法国在马里的反恐部队名为Barkhane行动特派团士兵11月10日出兵清剿伊斯兰马格里布基地组织在当地的武装力量，并击毙基地组织重要人物以及其他主要成员。此前，法国反恐部队于2020年6月11日在马里北部萨赫勒地区摧毁了另一名伊斯兰马格里布基地组织负责人Abdelmalek Droukdel。

据法国国防部长弗洛伦斯·帕里周五在新闻稿中证实，巴阿格·穆萨是在马里马纳-布基纳-尼日尔三边交界地区梅纳卡地区遭法国军队击毙。

据本台报道说，法国军队反恐清剿于11月10日星期二黄昏时分打响，在梅纳卡以北140公里处至少有两架无人机密切侦察了巴阿格·穆萨Ba Ag Moussa所在，并确定了行踪。随后下午6点左右，法军的4架直升机与地面部队配合发动打击，与基地恐怖组织至少5名武装人员交火。巴阿格·穆萨以及他所在车辆里共5人，均被击毙。

据法国陆军参谋部宣布，法国军队没有人员伤亡。关于恐怖分子遗骸，法国官方坚持说，一切都是按照国际人道主义法进行的，但没有说明他们是否被埋在那里。

据法国官方说，马里的军队没有参加此次清剿，但法国军方通报了清剿行动。

法国国防部向法国反恐部队表达清剿行动成功的表彰之意。官方高度评价击毙巴阿格·穆萨的重要性，因为巴阿格·穆萨被认为是伊斯兰马格里布基地组织在当地的武装力量最重要头目，而且巴阿格·穆萨利用影响广募新兵。

据法新社说，法国军队的清剿行动，显示法国仍然坚持以武装手段解决当地恐怖组织的恐怖威胁。有消息说，马里当地试图与激进伊斯兰组织谈判。巴黎认为，只要恐怖组织拒绝放弃施行恐怖袭击，就没有对话空间。