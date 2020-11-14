西撒哈拉争纷 联合国呼吁相关方克制

在西撒哈拉地区寻求独立的波利萨里奥阵线宣布终结在近30年前1991年达成的停火协议。联合国与北非摩洛哥的邻国们均做出了反应。法国呼吁要尽力避免势态恶化，巴黎主张尽快任命一位代表联合国秘书长的新特使。

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西撒哈拉独立运动-波利萨里奥阵线（Front Polisario）于周五（2020年11月13日）宣布，结束近30年前在东撒哈拉地区的停火。在西北非这片濒临大西洋的争议地区里，摩洛哥日前在Guerguerat缓冲区发起了一次打开通往毛里塔尼亚公路的军事行动。

报道说，介入西撒哈拉政治谈判的两个摩洛哥邻国毛里塔尼亚和阿尔及利亚都呼吁各方克制。毛里塔尼亚本周加强了在边境地区的部署，并恳请各方维护停火。支持波利萨里奥阵线的阿尔及利亚也呼吁停止军事行动，其外长呼吁尽快任命一位联合国特使，并重启在2019年3月份暂停的对话。对话方包括：波利萨里奥ˎ 摩洛哥ˎ 毛里塔尼亚和阿尔及利亚。

联合国则对其近期为避免Guerguerat势态恶化的努力失败感到遗憾。古特雷斯秘书长表示，他坚决尽其所能，避免1991年达成的停火付之东流。联合国秘书长透露，他收到了一份来自波利萨里奥阵线的函件，请求提交安理会讨论。古特雷斯的发言人表示，联合国将继续密切观察势态发展，Guerguerat当地有西撒特派团（Minurso-全称：联合国西撒哈拉全民投票特派团）的存在。联合国要求各方完全保证其特派团循规尊矩的行动自由。

摩洛哥国王近日曾在与联合国ˎ 法国ˎ 美国ˎ 毛里塔尼亚及其它相关国家的信息交流中，事先通报其行动旨在结束Guerguerat被堵的局面。法国外交部在周五晚呼吁，要尽力避免势态恶化，尽快回到政治解决之道。巴黎主张尽快任命一位代表联合国秘书长的新特使。