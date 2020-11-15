法国天主教徒要求弥撒 抗议防疫政策 内政部警告不会犹豫遣警察罚款

圣诞节的脚步临近，11月15日法国全境数百名天主教徒在多个城市聚集，抗议政府现行的防疫政策，要求归还信众聚集在一起进行正常宗教活动的权利。

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当天，约三百名天主教徒在法国西南部的波尔多，西部的南特，东部的斯特拉斯堡等多地举行集会，要求政府“归还他们举行弥撒的权利”。虽然已经有诸多宗教活动转战社交网络和视频直播，但抗议的信徒们仍认为，“在家中祈祷是不够的”。波尔多一名神父在抗议现场表示，“去超市购买生活必需品是被允许的，但进行弥撒却不被允许，但在两种场合感染，传播新冠病毒的几率差不多”。还有信徒抗议，政府的防疫政策“损害了自由，损害了共和国的基础价值”。巴黎的天主教抗议者们上一次得到了警察局的允许，在六区的圣叙尔比斯教堂门前广场集会抗议，但巴黎警察局表示，鉴于上一次示威者们没能遵守防疫规定，尤其是保持人与人之间的安全防疫距离，因此15日在圣叙尔比斯教堂门前的集会是被禁止的。

由于没能成功劝服信众不要在公共道路上祈祷，波尔多的信众活动组织者们被要求下周一前往警察局接受约谈。上周五，法国内政部长达马南警告，“虽然并不想这样，但不会犹豫从本周末开始派遣警察和武警对屡次违反规定的天主教徒处以罚款”。星期一，达马南将第二次与法国宗教信仰代表多人见面，谈新冠疫情下，信徒们该如何举行各种仪式。