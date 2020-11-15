赛诺菲明年六月投放新冠疫苗 称无需特殊冷藏放冰箱即可

跨国制药巨头赛诺菲集团研发的新冠疫苗预期2021年6月正式投放。11月15日，赛诺菲法国表示，和美国辉瑞与德国BioNTech开发的疫苗需要零下70摄氏度保存相比，赛诺菲的疫苗将“可以在冰箱里进行保存”。

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赛诺菲法国总经理博济洛15日星期天在CNews电视台节目上表示，“赛诺菲新冠疫苗的保存条件和流感疫苗一样，您可以将它放进您的冰箱里进行保存”，“疫苗将在２０２１年６月投放”，“预计今年１２月初，会有第二阶段临床试验的结果出炉”。有关３期临床试验，博济洛表示，“将在数万名病人身上进行试验的同时，直接发起疫苗的生产，公司的目标是到了2021年年底时，拥有10亿支疫苗；３期临床试验的结果将在明年５月公布”。

截至目前，美国已从辉瑞和德国BioNTech处订购了1亿支疫苗，欧盟订购了2亿支，日本订购了1.2亿支，英国3千亿支，加拿大2千亿支。与这款新冠疫苗相比，赛诺菲法国总经理博济洛表示，“他们的新冠疫苗的确稍微跑在前面，但一家实验室不能为全球提供所有的疫苗，这场竞赛结束之后，我们需要有多个胜出者”。目前共有11种疫苗处于3期临床试验阶段，欧洲药品管理局此前表示希望在年底之前，绿灯放行第一批预期明年年初投放使用的疫苗。