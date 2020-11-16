法国新冠疫情似乎放缓了脚步 商家要求11月27日黑色星期五就重新开业

新冠疫情似乎在法国放缓了脚步，因疫情被迫关门的商店在部分民选代表的支持下，希望自11月27日的黑色星期五就重新开门营业。

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新冠疫情似乎在法国放缓了脚步，根据星期一法国公共卫生局公布的数字，24小时内，新增感染人数为9406人，24小时内的新增死亡人数为508人。新增感染人数是10月12日以来的最低。另外，因新冠住院的人数也基本稳定下来了，截至周一下午，在法国，因新冠住院的人数为33466人，危重病人是4903人。虽然法国疫情有所稳定，但是还是不敢掉以轻心。

不过，因疫情被迫关门并受到重创的很多商店则在部分民选代表的支持下，希望自11月27日的黑色星期五就重新开门营业。

根据法新社的报导，法国政府有意让因封城措施而关闭的商店在12月1日后有条件的重新开门营业，但是越来越多的声音呼吁政府允许各商店可以提前3天开门，也就是在11月27日就可以重新开门，以便这些商店能够赶上黑色星期五这个重要的促销日期。通常，11月底的黑色星期五意味着年终大购物的开跑。近年来，来自大西洋彼岸的黑色星期五促销活动在法国的影响越来越大，虽然环境保护机构将黑色星期五作为了“过度消费社会”的“象征”，但它对商店的销售有着重大的影响。

波尔多-吉伦特工商会主席帕特里克·塞甘（Patrick Seguin）周五对法新社说：“在圣诞新年之前，对于商店来说，每个周末，每个星期六都很重要。”