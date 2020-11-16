马克龙：法国不会因为言论自由刺激到别处的人们，就改变这项权利

在期刊Le Grand Continent采访中，除了新冠疫苗，与中国和美国的关系等内容之外，法国近期遭受的恐怖袭击，和法国的讽刺漫画在国际范围得到的“胆怯的声援”，也是重点。

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马克龙表示，“5年前，当恐怖分子杀害了查理周刊的工作人员，全世界都表示了对（讽刺漫画，自由言论）权利的支持与捍卫，而现在（10月16日Samuel Paty被杀害，10月29日尼斯恐袭），一名教师被割喉，还有一些人也被歌喉杀害，哀悼的声音却变得有节制”。“这一次，系统性地有政治人物与宗教领袖站出来说，‘他们（法国人）只需要改变这项权利（讽刺漫画，自由言论的权利）就可以了’，这让我感到震惊…我支持尊重不同的文化，文明，但我不会因为我的权利在别处让人感到震惊，刺激到别处的人们，就改变我的权利”。法新社随后分析称，马克龙在上述一段话当中暗指许多穆斯林国家出现的反法，反马克龙的现象。

马克龙解释道，“正是由于我们的欧洲价值观禁止仇恨，将人的尊严置于最高，我才会让你们感到震惊，但你们也可以反过来让我震惊；我们可以对此进行辩论，甚至争论，因为我们永远不会打起来，因为这是被禁止的，因为人的尊严高于一切”。“现在我们正在接受的是，宗教领袖，以及统治者们，他们的一套体系：在这个体系之下，可以在令人感到震惊的事情，和恐怖主义行径，人的死亡之间划等号…他们已经在安排这一套体系了，而我们却太害怕，以至于不敢谴责”。马克龙最后总结称，“欧洲我们这一代人的战斗，会是为了自由而进行的战斗，因为我们的自由已经不稳”。