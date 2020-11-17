抗议“不许拍摄警察”法案 记者工会和人权协会等在巴黎示威游行

11月17日星期二下午，由多个人权协会大赦国际，记者无国界和记者工会等发起的游行汇聚了数百人，反对即将接受审阅的所谓“不许拍摄警察”的法案（整体安全法）。示威者在巴黎市中心圣日耳曼大道行进，在大道上与国民议会前与维持秩序的警方发生冲突。

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示威者们抗议的法案由执政党共和国前进党和其联盟的“团结”党（Agir）提交，议会当天开始了其审阅，草案第24条规定，如果“在警察或者武警进行干预的时候对其进行拍摄，拍摄目的是为了损害警察或武警的人身安全或者精神状态，且画面等所有材料当中暴露了警察或者武警的面部，或者可以将其识别出来”，“此类画面等载体的传播”“将让涉事者面临一年监禁，和45000欧元的罚款”。这一草案细节被披露之后，引发广泛争议和讨论，被反对者称为“不允许拍摄警察”。

参与示威游行的记者工会与人权协会成员认为，这一法案目的是在游行或者集会期间，禁止记者和民众拍摄正在执法的警察或者武警，以减少警察暴力执法的视频流传出去。本次游行除了记者工会和人权组织，还有黄背心，左派活动者，高中生等多个群体的参与，最后在警方的催泪瓦斯，烟雾弹等当中收场。