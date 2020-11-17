法国新冠感染累计突破2百万人 马克龙下周做圣诞新年防疫重要演说

11月17日星期二，法国卫生总署署长萨罗门宣布，新冠疫情爆发以来，法国已记录到的确诊感染者人数累计正式突破2百万人这个关口。

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根据萨罗门的报告，法国目前累计确诊感染新冠病毒的人数达到2036755人，当天新增45522人确诊；新增死亡人数1219人，新增死亡人数包括医院当中统计到的437人，和社会医疗机构当中统计到的，每两周更新一次的数据。截至目前，疫情造成的医院内和养老院内死亡人数已达到46273人。目前在医院重症监护室接受治疗的患者人数为4854人，与前一天相比略微下降。

同一天，法国总理卡斯泰在国民议会宣布，即便是解封，也还是会有限制性的防疫措施，提前给人们打预防针称“要准备好长期防疫”。卡斯泰提到的长期限制性防疫措施包括但不仅限于公共场所接待人数上限。他表示，12月1日将如期做下一阶段的疫情管控报告，若是解封或者放松管控，前提“是感染率和医院饱和度指数继续下降”。

下周法国总统马克龙预计将对国民发表重要的防疫讲话，涉及逐步解封，如何节前采购与跨地区出行，如何度过圣诞节等。目前法国疫情增长弧线趋缓，政府正在研究逐渐解封是否要用重新实行宵禁等来替代。总统一名未具名的顾问表示，“预计圣诞节假期期间将允许民众出行，但12月31日跨年夜将不会允许开大型晚会”。