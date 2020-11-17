法国运营商总裁呼吁议员“不要害怕5G”

法国主要电信运营商之一Free的总裁查威尔-涅勒在11月17日星期二在国民议会动员议员们敞开心胸接纳5G“这个新事物，新机遇”。

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查威尔-涅勒是Free的母公司伊利亚德（Iliad）的创始人兼总裁，他在11月17日在法国国民议会的一场经济委员会会议期间，试图劝说一些仍然心存疑惑的议员，“不要害怕5G”。根据今年早些时候竞拍拍下的频段，涅勒手下的运营商Free理论上可以从本周三开始就正式使用其拍下的5G频段。他对议员们表示：“5G不应该让人们感到害怕，这是一个非常棒的机会，创建清洁，高效，优化的城市与社会管理体系”，“法国目前拥有全欧洲最棒的固定线路，全欧洲速度最快的光纤，如果错过了5G这个机会，就太可惜了”。涅勒还指出，“5G不仅是一个机会，更是一种法国的形象，一种外界对法国的认知窗口。失去5G的机遇，法国有可能同时会失去其吸引力”，“法国在新冠疫情之前，已经冲到了国际投资者的首选国家前列，没理由因怀疑5G，而失去国际投资的青睐”。

除了Free之外，其他竞拍到5G主要频段的Orange和Bouygues运营公司也在紧锣密鼓筹划面对公众的5G服务，Free表示，将在接下来的几个星期推出相关产品。虽然无权叫停5G的铺设，但法国多个地区政府对这一技术展现出极大的怀疑和抵触，尤其是北部城市里尔等，生态绿党和左派已经表示，延迟执行，直到2021年春天法国国家健康安全局发布报告。