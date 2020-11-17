法国GDP最后一季度或再跌2.5%-6%

法国国家统计与经济研究所11月17日星期二公布了法国经济健康状况的新数字，根据报告，受到二度封城限足正常的严重影响，今年最后一个季度的法国国内生产总值预计还会在现有基础上，再下降2.5%到6%之间。

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根据法国国家统计与经济研究所的这份报告，仅在11月这一个月，封城限足政策就导致经济活动与疫情前同期水平下跌13%，和上个星期法兰西银行出炉的研究报告基本相符。虽然这与第一次封城限足期间，4月份出现的暴跌30%相比，较为温和，但也不容小觑。统计局称，如果政府决定12月之前解封，那么最后一个季度下跌程度会在2.5%左右；如果政府决定把封锁政策延长到今年年底，这个数字会上涨到6%。

防疫限制措施与经济活动水平下跌之间的关联度并不令人惊讶，但统计局的这份报告，让人无法不担心明年法国经济走出衰退的压力之大。统计局分析认为，根据现有数字，2020年全年的经济衰退程度应当是介于9%到10%之间，而非此间的9%。

由于本次限制措施和春季第一次相比明显放松，统计局表示，建筑行业遭受的损失要小很多，而传统餐饮酒店业，娱乐行业等则是重创领域，经济活动下跌幅度达到60%。有关家庭消费，统计局表示与疫情之前的同期相比，下跌了15%，虽则如此，还是比春天第一次封城限足期间要轻得多。统计局称，鉴于上述情况，政府此前预计会出现的经济重振，可能会有所延迟。有关2021年的国内生产总值走势，统计局暂时还没给出数字，但政府表示预期回升8%，不排除再次视情况进行调整与修改。