法国最高行政法院批准，受“反华为法”影响的运营商可拿补贴

11月18日星期三，法国最高行政法院批准了由布依格（Bouygues Telecom）和SFR运营商提出的“合宪性优先问题”，这一问题有关“移动网络安全法”，即俗称的“反华为”法，以“确保法国国家安全和法国的国防利益”。

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SFR和布依格这两家法国运营商在今年6月提出请求，表示各自的一半移动网络都是和华为合作打造的，希望政府能够考虑提供财政补贴，来弥补限制华为进入法国5G市场，给公司带来的损失。各大运营商此前等待国家信息安全局的最终决定，一旦批准，将使公司必须获得这一隶属总理府的机构的绿灯，才能配备华为5G。

诚然，法国并没有明令禁止华为参与未来的5G网络铺设工作，但法国国家信息安全局在今年8月底很大限制了相关的运营许可。布依格表示，公司不得不决定，到2028年之间，在人口非常密集的区域去除3000个华为信号站，而且在斯特拉斯堡，布列斯特，图卢兹和雷恩这几个城市面临禁止使用华为信号站的政令。法国政府曾在9月初表示，没有“因为涉及华为的决定，而给运营商发放补偿金的打算”。本次法国最高行政法院批准发放补贴，被视为是平日竞争激烈的布依格与SFR两家公司的共同胜利。