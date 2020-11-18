法国“整体安全法”继续发酵 法国国营电视台谴责警察滥捕其记者

11月17日巴黎市中心游行者，抗议“整体安全法”，横幅上写着：“我们会录下你；监控，殴打，弄瞎：我们看到你了”

已经进入审阅阶段的法国“整体安全法”草案引发的争议继续发酵。11月18日星期三，法国议会继续就此进行大辩论。昨天夜间巴黎市中心爆发示威游行，参与的人们认为政府正在试图趁着封城限足，通过这条法案，法案一旦通过，将有损自由。

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对于昨晚游行爆发的警民冲突，法国内政部长达马南表示“暴力不可接受，坚决谴责”，称“人民的代表们正在合法地就草案进行探讨，却受到了压力，试图干扰代表们自由讨论”。昨天的骚乱当中，高压水枪和催泪瓦斯齐上阵，街道上出现了不同程度的损毁。巴黎警察局表示，有11人受轻伤，其中9人是警察，另有33人被捕。其他城市例如里昂和马赛也爆发了相关游行。

参与巴黎游行的记者群体当中，则有多人抱怨在试图拍摄警察抓人的镜头时，遭到了警察的阻挠，另外根据法国国家记者工会的说法，有记者遭到殴打和抓捕。法新社报道称，一名法国电视台的记者“在没有任何特殊原因的情况下，在警署蹲了12个小时”，并称法国国营电视台集团（France Télévisions）星期三晚上对此进行谴责，指责“这是滥捕”。在该集团报道中，可见此人系France 3电视台的一名男记者，他表示自己在巴黎17区Batignolles的警察局度过一整晚，18日下午13点30分左右被放。

同一天，内政部长达马南表示，“记者群体必须提前先经过当局批准，才能去实地工作”，招致大量指责之后，他在晚间重新声明，称“根据今年9月出台的全国性政令，记者可以在游行示威爆发之前，提前和警察局打招呼，但这不是强制条件”。

“整体安全法”草案的第24条规定，如果“在警察或者武警进行干预的时候对其进行拍摄，拍摄目的是为了损害警察或武警的人身安全或者精神状态，且画面等所有材料当中暴露了警察或者武警的面部，或者可以将其识别出来”，“此类画面等载体的传播”“将让涉事者面临一年监禁，和45000欧元的罚款”。这一草案的初审预计持续到本周五，之后下周二进行表决。