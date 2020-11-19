法国食品总局：没有证据显示动物制造新冠疫情与全球范围病毒扩散

11月19日星期四，法国国家食品环境劳动卫生局（下称食品总局）公开了一份“意见”，认为根据现已掌握的科学研究和数据报告，没有证据证明猫，狗，猪，老虎等动物从病毒学角度参与法国境内甚至全球范围性的新冠疫情传播。

广告 继续浏览后续

法国食品总局对于上述观点解释道：“虽然现在有证据显示，一些动物可以受到新冠病毒的感染，出现一些症状，并且可能会构成潜在的动物（感染）集中源，但并没有科学证据表明，家养动物或者野生动物在法国乃至全球的新冠疫情流行当中扮演任何病毒学角度的传播角色”。虽然尚无证据，但法国食品总局仍呼吁人们“在与这些动物接触的时候，保持高度警惕”，例如貂这种“最有问题的动物，截至目前它们是唯一一种可以向人类与猫输送病毒的动物”。

有关其他动物：全球出现了很多猫被感染新冠病毒的例子，“极有可能是因为猫接触了患病的主人”；而狗虽然也有少数被传染的例子，却相对较少出现症状。另外，食品总局还呼吁主人注意仓鼠，鼬，兔子等家养动物，它们也很有可能被传染。而普通鸡，火鸡，鸭等并无证据显示能够被传染新冠病毒。猪和牛的情况还需要更多研究才能有初步判断。还有一些比较不常见的动物，例如树鼩，貉，果蝠这三种，目前被认为会被感染新冠病毒，但没有证据显示可以传播给其他动物。

法国食品总局建议称，确诊感染新冠病毒的人士最好要严格遵守防疫距离，尤其是和他们的家养动物保持防疫距离，减少由人传染动物的传播途径，在无法避免近距离接触时，最好戴口罩。