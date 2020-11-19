记者拍摄示威须提前报备警署？改口仍被骂惨 法国政府承诺“整体安全法”会平衡言论自由

由于反对声十分激烈，法国目前热议的“整体安全法”草案理论上不排除打回重写或增添修订解释条款，内政部长将在下周初与多个记者组织代表见面商谈，提交此法案的执政党也在寻求一个保护警察人身安全，同时不妨害到言论自由的平衡点。

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根据议会尚未表决（下周二表决）的“整体安全法”草案的第24条，如果“在警察或者武警进行干预的时候对其进行拍摄，拍摄目的是为了损害警察或武警的人身安全或者精神状态，且画面等所有材料当中暴露了警察或者武警的面部，或者可以将其识别出来”，“此类画面等载体的传播”“将让涉事者面临一年监禁，和45000欧元的罚款”。这一草案目前得到了警察工会，右派的支持，希望此法能够减少警察正常执法时，面部特征，身份信息泄露导致的事后报复攻击，甚至受到强奸与杀害。

11月19日星期四晚间，法国内政部长，执政党共和国前进党领袖等将碰头商议，寻找问题解决的途径。这一草案内容引发了包括记者无国界，大赦国际等在内的多个组织，以及法国众多记者工会的抗议，同时有黄背心，高中生等群体加入抗议，另有法国国营电视台France Télévisions集团3台的一名男记者日前在示威期间被警察逮捕，在巴黎17区警察局蹲了足足12个小时才被放出，等等迹象令草案发起方认为，有必要进行调整，在保护警察人身安全，和保全言论自由之间，寻找到一个平衡点。此外，内政部长曾表示“记者在拍摄报道示威之前，必须提前和警察局打招呼”，但事后改口称“报备并不是强制性的”。

面对反对声，内政部长表示，将会提交一个修正案，对争议的条款做补充说明，提交议会投票表决。法新社引述消息人士的话称，目前解决方案有三个：一是保持现状，二是重写草案，三是干脆取消争议条款，但“内政部长已经决定了，不会取消”。法新社还引述一名议员的评论称，内政部长“不是很会倾听议员们的看法，他不是那种受到议会气氛变化影响，就改变政府决策的人”

“整体安全法”面临的另一个挑战，就是其引发的言论自由的争议，有可能会激化另外一个法案的争议，那就是旨在打击网络仇恨言论等的“反分裂法”。